Çalışan sonunda mutlaka kazanır

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında ceza sahasında tam 44 kez topla buluşarak bu sezonun rekorunu kırdı. Oyuncular 90 dakika boyunca 42 tane de orta girişiminde bulundu. Bu da bu sezon en yüksek ikinci oran. Yüzde 75'e 25 topla oynama ve 586'ya 144 başarılı pas istatistikleri de cabası. Tek sıkıntı atakların sonuca yansımamasıydı. Ortaların sadece 11'i yerini buldu. Çekilen 25 şutun ise 6'sı kaleyi tuttu, gol çıkmadı. Teknik heyet, oyuncuları, "Böyle oynamaya devam edin, elbet bu tabelaya da yansıyacak" diye teselli etti.



GOLÜ İKRAM EDİYOR

Kanarya bu sezon kalesindeki golleri rakiplerinin becerisinden çok kendi hataları sonucu yiyor. Sarılacivertli ekibin geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü yedi golün beşi ve son beş golün tamamı bireysel hatalardan geldi. Ligde bu sezon gole sebep olan 17 hatanın beşini Fenerbahçeli futbolcular (%29) yaptı.



İNANMAYA DEVAM

Teknik direktör Ersun Yanal, camiadan bu takıma inanmaya devam etmelerini istedi: "Antalyaspor karşısında her türlü organizasyonu denedik ama olmadı. Oyuncular mağlubiyete çok üzüldüler. Yapılacak tek şey bu takıma inanmak ve devam etmek. Bu yoldan asla vazgeçmek yok. İpi göğüsleyeceğiz."



TOPU VERDİ 3 PUANI ALDI

Antalyaspor, Fenerbahçe'yi sadece yüzde 24.7 topla oynayarak yendi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 3-2 yenerken de yüzde 26.3 topa sahip olmuştu. Böylece "Skor üretemedikten sonra topa çok sahip olmak hiçbir şey ifade etmez" kuralı bir kez daha işledi.