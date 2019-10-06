Çalışan sonunda mutlaka kazanır
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında ceza sahasında tam 44 kez topla buluşarak bu sezonun rekorunu kırdı. Oyuncular 90 dakika boyunca 42 tane de orta girişiminde bulundu. Bu da bu sezon en yüksek ikinci oran. Yüzde 75'e 25 topla oynama ve 586'ya 144 başarılı pas istatistikleri de cabası. Tek sıkıntı atakların sonuca yansımamasıydı.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında ceza sahasında tam 44 kez topla buluşarak bu sezonun rekorunu kırdı. Oyuncular 90 dakika boyunca 42 tane de orta girişiminde bulundu. Bu da bu sezon en yüksek ikinci oran. Yüzde 75'e 25 topla oynama ve 586'ya 144 başarılı pas istatistikleri de cabası. Tek sıkıntı atakların sonuca yansımamasıydı. Ortaların sadece 11'i yerini buldu. Çekilen 25 şutun ise 6'sı kaleyi tuttu, gol çıkmadı. Teknik heyet, oyuncuları, "Böyle oynamaya devam edin, elbet bu tabelaya da yansıyacak" diye teselli etti.
GOLÜ İKRAM EDİYOR
Kanarya bu sezon kalesindeki golleri rakiplerinin becerisinden çok kendi hataları sonucu yiyor. Sarılacivertli ekibin geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü yedi golün beşi ve son beş golün tamamı bireysel hatalardan geldi. Ligde bu sezon gole sebep olan 17 hatanın beşini Fenerbahçeli futbolcular (%29) yaptı.
İNANMAYA DEVAM
Teknik direktör Ersun Yanal, camiadan bu takıma inanmaya devam etmelerini istedi: "Antalyaspor karşısında her türlü organizasyonu denedik ama olmadı. Oyuncular mağlubiyete çok üzüldüler. Yapılacak tek şey bu takıma inanmak ve devam etmek. Bu yoldan asla vazgeçmek yok. İpi göğüsleyeceğiz."
TOPU VERDİ 3 PUANI ALDI
Antalyaspor, Fenerbahçe'yi sadece yüzde 24.7 topla oynayarak yendi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 3-2 yenerken de yüzde 26.3 topa sahip olmuştu. Böylece "Skor üretemedikten sonra topa çok sahip olmak hiçbir şey ifade etmez" kuralı bir kez daha işledi.
- 6.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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