Futbol sonuçtur!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı- lacivertlilerin iç sahadaki 15 maçlık (9 galibiyet, 6 beraberlik) yenilmezlik serisi son buldu. Ersun Yanal da Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de ilk kez mağlup oldu. (22 galibiyet, 8 beraberlik, 1 yenilgi). Ülker Stadı'nda ilginç bir maç oldu. İlk yarıda Antalyaspor'un tek şutu gol olurken, Fenerbahçe 3'ü kaleyi bulan 10 şutta sonuç alamadı. Kanarya, maç genelinde de tüm istatistiklerde (Topla oynama: %75 - %25 / Orta 42-4 / Korner 10-3 / Toplam şut: 25-7) rakibini ezmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Antalyaspor'un tek golünü ilk yarıda Jailson'un büyük hatasında Ufuk Akyol attı. Ligde 7. haftada 2. yenilgisini alan Fenerbahçe 11 puanda kaldı. Antalyaspor ise 3. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi. Kanarya milli aradan sonra Denizli deplasmanına gidecek.



ISLA: ÇOK ÜZGÜNÜM

Sağ bekte forma giyen ve ortalarının çoğu karavana olan Isla, "Fiziksel olarak sıkıntım yok, iyiyim. Sadece çok üzgünüm. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim, daha iyi sonuçlandırabilirdim, daha iyi ortalar yapabilirdim" diye konuştu.