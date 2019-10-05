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05 Ekim 2019, Cumartesi
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sonuçtur!

Futbol sonuçtur!

Sarı-lacivertliler, 90 dakika bastırdığı, tüm istatistiklerde fark attığı maçta Jailson’un hatasıyla yediği gole yanıt veremedi. Ligde 7. haftada ikinci mağlubiyetini aldı.

, 'in 7. haftasında 'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı- lacivertlilerin iç sahadaki 15 maçlık (9 galibiyet, 6 beraberlik) yenilmezlik serisi son buldu. da Fenerbahçe'nin başında 'de ilk kez mağlup oldu. (22 galibiyet, 8 beraberlik, 1 yenilgi). Ülker Stadı'nda ilginç bir maç oldu. İlk yarıda Antalyaspor'un tek şutu gol olurken, Fenerbahçe 3'ü kaleyi bulan 10 şutta sonuç alamadı. Kanarya, maç genelinde de tüm istatistiklerde (Topla oynama: %75 - %25 / Orta 42-4 / Korner 10-3 / Toplam şut: 25-7) rakibini ezmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Antalyaspor'un tek golünü ilk yarıda Jailson'un büyük hatasında Ufuk Akyol attı. Ligde 7. haftada 2. yenilgisini alan Fenerbahçe 11 puanda kaldı. Antalyaspor ise 3. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi. Kanarya milli aradan sonra deplasmanına gidecek.

ISLA: ÇOK ÜZGÜNÜM
Sağ bekte forma giyen ve ortalarının çoğu karavana olan Isla, "Fiziksel olarak sıkıntım yok, iyiyim. Sadece çok üzgünüm. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim, daha iyi sonuçlandırabilirdim, daha iyi ortalar yapabilirdim" diye konuştu.

  1. 5.10.2019
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