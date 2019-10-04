Fenerbahçeli Isla’dan dini nikah
Sevgilisi Gala Caldirola ile 29 Mayıs'ta İspanya'da resmi nikahla dünya evine giren Mauricio Isla şimdi de dini nikah kıyacak. 31 yaşındaki futbolcunun model eşi Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek.
Sevgilisi Gala Caldirola ile 29 Mayıs'ta İspanya'da resmi nikahla dünya evine giren Mauricio Isla şimdi de dini nikah kıyacak. 31 yaşındaki futbolcunun model eşi Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek. Noel ve yılbaşının ardından 3 Ocak 2020 tarihinde Şili'deki bir kilisede dini nikah yapacağız" dedi.
- 4.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Fenerbahçeli Isla’dan dini nikah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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