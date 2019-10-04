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04 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçeli Isla’dan dini nikah

Fenerbahçeli Isla’dan dini nikah

ile 'ta 'da resmi nikahla dünya evine giren Mauricio Isla şimdi de dini nikah kıyacak. 31 yaşındaki futbolcunun model eşi Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek.

Sevgilisi Gala Caldirola ile 'ta 'da resmi nikahla dünya evine giren Mauricio Isla şimdi de dini nikah kıyacak. 31 yaşındaki futbolcunun model eşi Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek. Noel ve yılbaşının ardından 3 Ocak 2020 tarihinde Şili'deki bir kilisede dini nikah yapacağız" dedi.

  1. 4.10.2019
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