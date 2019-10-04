Fenerbahçeli Isla’dan dini nikah

Sevgilisi Gala Caldirola ile 29 Mayıs'ta İspanya'da resmi nikahla dünya evine giren Mauricio Isla şimdi de dini nikah kıyacak. 31 yaşındaki futbolcunun model eşi Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek. Noel ve yılbaşının ardından 3 Ocak 2020 tarihinde Şili'deki bir kilisede dini nikah yapacağız" dedi.