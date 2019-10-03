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03 Ekim 2019, Perşembe
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Dünya ödülüne aday

Max Kruse Dünya Fair Play ödülüne aday

MOK İcra Kurulu, Galatasaray- maçı öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan Alman yıldız davranış dalında ve Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verdi.

'nin bu sezon başında 'den transfer ettiği Alman yıldız , Galatasaray-Fenerbahçe maçında okuyarak büyük saygı toplamıştı. Milli Olimpiyat Komitesi () İcra Kurulu'da bu davranışın ardından davranış dalında ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi.

Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Kruse'un, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verildiğini bildirdi.

Arıpınar, Dünya Fair Play Konseyi'nin 2020 yılının Şubat ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı toplantıda karar vereceğini, Türkiye Fair Play ödülünü kazananın ise 2020 Nisan ayında açıklanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyaya örnek olacak bir davranış olduğu için hem Kruse'u kutluyoruz hem de aday gösteriyoruz. Dileğimiz hem Türkiye hem dünya ödülünü almasıdır. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra röportajında Kruse 'Ben Türk halkına saygı göstermek için yaptım. Türkiye ve Türk takımında oynuyorum' dedi. Bugüne kadar böyle bir örnek yok, centilmenlik, efendilik örneği yok."

  1. 03.10.2019
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