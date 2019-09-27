Ozan yine sağ bek
Fenerbahçe'de bu sezon performansı ile göz dolduran Ozan Tufan, yine sağ bekte görev yapacak. Milli futbolcu 3-1 kaybedilen Alanya karşılaşmasında büyük hata yapsa da Ankaragücü maçında geçer not aldı.
Son haftalardaki yükselen performansı ile beğeni kazanan Ozan Tufan, yine sağ bekte görev yapacak. 24 yaşındaki futbolcu, 3-1 kaybedilen Alanya sınavında büyük hata yapsa da geçen haftaki Ankaragücü mücadelesinde geçer not almayı başarmıştı.
- 27.9.2019
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