Zeljko Obradovic: Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Zeljko Obradovic: Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor

: Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor

Zeljko Obradovic: Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor

Beko Başatrenörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor" dedi.

35. maçında 'e 79-74 skorla mağlup olan Beko'da Başatrenör maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk resmi maçında zor karşılaşmaya çıktıklarını söyleyen Obradovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar. Özellikle 3. çeyrekte ciddi bir fark yedik. Son periyotta toparlasak da galip gelemedik. Bu tablo sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Milli takımlardan dolayı oyuncularımızın çoğu yoktu. Adaptasyon sürecine ihtiyaç vardı. Tek yol herkesin iyi çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.
  1. 26.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeljko Obradovic: Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN