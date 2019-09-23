Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Şampiyonlukla veda etmek istiyorum
Rodrigues'in sakatlığının ardından Ankaragücü maçında oyuna giren Emre Belözoğlu, yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Futboluyla Fenerbahçe'nin galibiyetine önemli katkıda bulunan 39 yaşındaki futbolcu, 62 kez topla buluşurken, yüzde 88 pas isabet oranıyla oynadı.
Rodrigues'in sakatlığının ardından Ankaragücü maçında oyuna giren Emre Belözoğlu, yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Futboluyla Fenerbahçe'nin galibiyetine önemli katkıda bulunan 39 yaşındaki futbolcu, 62 kez topla buluşurken, yüzde 88 pas isabet oranıyla oynadı. Galibıyet golünün de hazırlayıcısı olan kaptan, "Bu takımın bir parçası olarak ben de elimden geleni yapıyorum. Şampiyonlukla futbola veda etmek istiyorum ve bunun için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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