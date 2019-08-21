İyi ki Muriç!
Sarı-lacivertliler, yeni golcülerini çok sevdi. Hayal kırıklığı yaratan isimlerin gönderilmesi ve G.Saray'ın elinden alınan Vedat Muriç'in harika başlangıcı yüzleri güldürdü.
Hazırlık maçlarında Bursa'ya 2 gol atarak ilk sinyali çakan Kosovalı, Wolfsburg ağlarını da sarsmıştı. B. Münih ve R. Madrid maçlarında rakip savunmayla boğuşan Muriç, Gazişehir'e attığı muhteşem golle göze girdi. 25 yaşındaki golcünün büyük bedellerle satılabilme olasılığı da camiayı memnun ediyor.
- 21.8.2019
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