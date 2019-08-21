İyi ki Muriç!

Hazırlık maçlarında Bursa'ya 2 gol atarak ilk sinyali çakan Kosovalı, Wolfsburg ağlarını da sarsmıştı. B. Münih ve R. Madrid maçlarında rakip savunmayla boğuşan Muriç, Gazişehir'e attığı muhteşem golle göze girdi. 25 yaşındaki golcünün büyük bedellerle satılabilme olasılığı da camiayı memnun ediyor.