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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli 'a kaptanlık sürprizi

Fenerbahçeli Nabil Dirar'a kaptanlık sürprizi

'de 'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda tercih edilen Dirar, oynadığı futbolla göz doldururken teknik heyet tarafından ödüllendirildi.

'ın takım içerisinde en çok güvendiği isimlerden olan verilen her görevi yapıyor, kalitesini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz sezonun ortasında kadro dışı bırakılan Faslı yıldız, daha sonra Yanal'ın raporuyla affedilerek geri dönmüştü.

Ersun Yanal'la beraber çıkış yakalayan Dirar, performansıyla göz dolduruyor.

Mecburi nedenlerle Gazişehir önünde sol beke çekilen ve bir gole imza atan tecrübeli oyuncu, sahanın en iyilerinden oldu.

Milliyet'in haberine göre; teknik heyetle arasında çok iyi bir iletişim olan 32 yaşındaki futbolcu, takımın kaptanlarından biri olarak da belirlendi.

  1. 21.08.2019
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