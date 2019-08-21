Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan genç isimden kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun tercihini yapmak üzere olduğu bildirildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34 Güncelleme: 21.08.2019 11:34
Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kulübün mali yapısını da gözeterek bir transfer listesi oluşturmuştu.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor

Bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilere bonservisi elinde olan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor

İtalyan basınından yer alan habere göre Milan'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Jose Mauri, transfer kararını vermek üzere.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor

Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan 23 yaşındaki genç futbolcunun Serie A'da kalmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Bologna'nın teklifini değerlendirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor

Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında PAOK, Alaves ve Leganes'in de bulunduğu belirtiliyor.

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