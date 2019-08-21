Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan genç isimden kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun tercihini yapmak üzere olduğu bildirildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
Güncelleme: 21.08.2019 11:34
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kulübün mali yapısını da gözeterek bir transfer listesi oluşturmuştu.
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Bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilere bonservisi elinde olan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi.
İtalyan basınından yer alan habere göre Milan'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Jose Mauri, transfer kararını vermek üzere.
Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan 23 yaşındaki genç futbolcunun Serie A'da kalmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Bologna'nın teklifini değerlendirebileceği ifade edildi.
Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında PAOK, Alaves ve Leganes'in de bulunduğu belirtiliyor.