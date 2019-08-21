Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan genç isimden kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun tercihini yapmak üzere olduğu bildirildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)