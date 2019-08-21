Max Kruse pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna katılan en önemli yıldızlardan biri de Alman futbolcu Max Kruse. Yıldız futbolcu sezon öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Lige de iyi başlayan Kruse Gazişehir maçında bir asistle oynadı. Kruse Süper Lig'de ilk haftanın en çok anahtar pas atan ismi olma başarısını da gösterdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





