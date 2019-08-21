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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Max Kruse pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna katılan en önemli yıldızlardan biri de Alman futbolcu Max Kruse. Yıldız futbolcu sezon öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Lige de iyi başlayan Kruse Gazişehir maçında bir asistle oynadı. Kruse Süper Lig'de ilk haftanın en çok anahtar pas atan ismi olma başarısını da gösterdi.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
Max Kruse pişmanlığı!

Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse göz dolduruyor.

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Max Kruse pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettiği maçta bir asiste imza atan Max Kruse, Süper Lig'de ilk haftanın en çok anahtar pas atan ismi oldu.

Max Kruse pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Werder Bremen'den renklerine kattığı Max Kruse, ilk hafta performansıyla göz doldurdu.

Max Kruse pişmanlığı!

Gazişehir Gaziantep maçında 90 dakika sahada kalan Alman yıldız, takımına bir penaltı kazandırırken, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 5. golün de asistini yapmıştı.

Max Kruse pişmanlığı!

Kruse, bu maçta yaptığı 7 anahtar pasla, Süper Lig'in ilk haftasında bu alanda en iyi isim oldu.

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