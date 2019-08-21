Fenerbahçe'de Moses 5 hafta yok!
Süper Lig'e müthiş başlayan Sarı-Lacivertliler, ilk haftadan kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Gazişehir maçında kullandığı iki penaltıdan birini gole çeviren, bir de asist yaparak alkış alan Victor Moses, 77'de oyundan çıkmıştı.
Sakatlandığı için kenara gelen ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Nijeryalı yıldızın MR'ı çekildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun ön üst adale kısmında yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin Gazişehir'e attığı 4. golde Dirar'a yaptığı asist sonrası sakatlanan Moses'in sahalardan 5 hafta uzak kalacağı belirtildi.
DERBİYE YETİŞİYOR
Sahalardan 5 hafta uzak kalacak olan Victor Moses; Başakşehir ve 1 Eylül'deki Trabzonspor maçlarını kaçıracak. Ardından 2 haftalık milli arada toparlanma sürecine girecek olan Moses, dördüncü haftadaki Alanya deplasmanında da olmayacak. Moses'in G.Saray derbisine yetişmesi bekleniyor.
BÜYÜK KAPIŞMA
Fenerbahçe Youtube kanalından 16 Ağustos'taki idmanı paylaştı. Yarı sahada mavi, turuncu ve yeşil takımlar olarak üçe ayrılan futbolcular gollerle coşuyor. Maçın yıldızları ise E. Belözoğlu, Kruse, Muriqi ve Deniz oluyor.
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baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
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