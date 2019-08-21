Fenerbahçe'de Moses 5 hafta yok!

Sakatlandığı için kenara gelen ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Nijeryalı yıldızın MR'ı çekildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun ön üst adale kısmında yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin Gazişehir'e attığı 4. golde Dirar'a yaptığı asist sonrası sakatlanan Moses'in sahalardan 5 hafta uzak kalacağı belirtildi.



DERBİYE YETİŞİYOR

Sahalardan 5 hafta uzak kalacak olan Victor Moses; Başakşehir ve 1 Eylül'deki Trabzonspor maçlarını kaçıracak. Ardından 2 haftalık milli arada toparlanma sürecine girecek olan Moses, dördüncü haftadaki Alanya deplasmanında da olmayacak. Moses'in G.Saray derbisine yetişmesi bekleniyor.



BÜYÜK KAPIŞMA

Fenerbahçe Youtube kanalından 16 Ağustos'taki idmanı paylaştı. Yarı sahada mavi, turuncu ve yeşil takımlar olarak üçe ayrılan futbolcular gollerle coşuyor. Maçın yıldızları ise E. Belözoğlu, Kruse, Muriqi ve Deniz oluyor.