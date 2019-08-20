Kadıköy’de penaltı şov

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gazişehir karşısında penaltı şov yaptı. Sarı-lacivertliler, ilk 24 dakikada 3 penaltı kazandı. 6. dakikada Kruse'nin düşürülmesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Victor Moses golü buldu. 12'de bu kez kaptan Emre Belözoğlu yerde kaldı. Hakem yine beyaz noktayı gösterdi ve ilk penaltıyı kullanan Moses bu kez kaleci Günay'ı geçemedi.



Fenerbahçe, 23'te ise VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen kaptan Emre, farkı 3'e çıkardı ve Kadıköy'e de golle döndü. Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında 3 penaltı kararı en son 2017-18'de Osmanlı-Alanya maçında verilmişti. Öte yandan Sarı Kanarya'nın son iki sezonda da açılış golleri penaltıdan geldi. Geçtiğimiz sezon da Bursa maçında Giuliano penaltıdan ağları havalandırmıştı.



15 MAÇA BEDEL

Gazişehir Gaziantep karşısında ilk 24 dakikada sürpriz bir şekilde 3 kez beyaz noktaya giden Fenerbahçe, kendi adına ilginç bir istatistiğin de altına imza attı. Sarı-lacivertliler, daha önceki 15 Süper Lig karşılaşmasının toplamında aynı sayıda penaltı kullanmıştı.



PAMUK VE BANT!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Gazişehir Gaziantep maçında sahaya, sol kulağında pamuk ve bant ile çıktı. Oyun içerisinde sol kulağında pamuk bulunan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan Moses'in kafa vuruşlarından kaçınması dikkati çekti.



İLK GOL MOSES'TEN

Sezonu Gazişehir maçıyla açan Fenerbahçe'de, ilk gol Victor Moses'ten geldi. 5. dakikada Kruse ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Moses, Fenerbahçe adına sezonun ilk golünü ağlara gönderdi.