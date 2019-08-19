Nerede kalmıştık!
Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.
Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti. Yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Rodrigues, Altay, Muric, Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam da görev almaları halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecekler.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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