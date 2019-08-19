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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Nerede kalmıştık!

Nerede kalmıştık!

'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki , 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 2015'te karşısında giymişti.

'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki , 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 2015'te karşısında giymişti. Yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Rodrigues, Altay, Muric, Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam da görev almaları halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecekler.

  1. 19.8.2019
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