Nerede kalmıştık!

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra geri dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Kaptan, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti. Yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Rodrigues, Altay, Muric, Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam da görev almaları halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecekler.