Transfer için önce kaynak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Transfer için önce kaynak

için önce kaynak

Transfer için önce kaynak

Fenerbahçe'de harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, transferde yapacağı son hamle için maddi olarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Sloven oyuncu da satılınca düğmeye basılacak.

çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kaynak oluşturmaya çalışıyor... ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor. Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından sırada Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi. Teknik direktör 'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.

DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor. Yönetim hem bu parayı hem de Frey'in kiralanması ile oluşan maaş bütçesini; stoper, sol bek, 6 numara ve golcü transferleri için kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli listedeki oyuncularla temaslara devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

KOLAROV'DA GELİŞME YOK
Football İtalia sitesi, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'nin tüm ısrarına rağmen henüz bir anlaşma görünmediğini yazdı. Roma'nın Sırp oyuncunun Haziran 2020'de bitecek sözleşmesini yenilemeyi planlamadığı da bildirildi. 33 yaşındaki sol bekin geçtiğimiz sezon 9 gol, 2 asistle en verimli dönemini geçirdiği hatırlatıldı.

  1. 18.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transfer için önce kaynak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN