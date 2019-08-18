Transfer için önce kaynak
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, transferde yapacağı son hamle için maddi olarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Sloven oyuncu da satılınca düğmeye basılacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kaynak oluşturmaya çalışıyor... Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor. Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından sırada Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.
DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor. Yönetim hem bu parayı hem de Frey'in kiralanması ile oluşan maaş bütçesini; stoper, sol bek, 6 numara ve golcü transferleri için kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli listedeki oyuncularla temaslara devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
KOLAROV'DA GELİŞME YOK
Football İtalia sitesi, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'nin tüm ısrarına rağmen henüz bir anlaşma görünmediğini yazdı. Roma'nın Sırp oyuncunun Haziran 2020'de bitecek sözleşmesini yenilemeyi planlamadığı da bildirildi. 33 yaşındaki sol bekin geçtiğimiz sezon 9 gol, 2 asistle en verimli dönemini geçirdiği hatırlatıldı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Transfer için önce kaynak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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