‘Omuz omuza 29’a’ tişörtü
Yönetim, bu sezonun sloganı olarak belirlediği #OmuzOmuza29.Şampiyonluğa sözünü tişört yaparak satışa sundu.
Yönetim, bu sezonun sloganı olarak belirlediği #OmuzOmuza29.Şampiyonluğa sözünü tişört yaparak satışa sundu. 59.95 TL'den satılan tişörtlerin ön sağ yüzünde 1924 yılından bu yana kazanılan 28 şampiyonluğun yılları, sol göğüs kısmında ise #OmuzOmuza29'a yazıyor. 'Uğurlu' tişörtler Fenerium'larda yerini aldı.
FENERBAHÇE GELİYOR!
YENİ sezon öncesi taraftara yönelik mesajlar devam ediyor. Resmi siteden dün de kulüp otobüsünün resmiyle birlikte 'Fenerbahçe geliyor' paylaşımı yapıldı. İnanç, tutku ve birlik vurgusu yapılan yazı, "Bu sezon omuz omuza gidilecek yollarda, deplasmanlarda, Fenerbahçe'yi asla yalnız bırakmayacak her bir Fenerbahçeli'ye sonsuz sevgilerimizle... Fenerbahçe Geliyor! Omuz omuza şampiyonluğa..." mesajıyla son buldu.
UNUTMADIK...
Fenerbahçe, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünü unutmadı. Resi m siteden, "17 Ağustos Depremi'nin 20. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarına ve ulusumuza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü" mesajı paylaşıldı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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