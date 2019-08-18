‘Omuz omuza 29’a’ tişörtü

Yönetim, bu sezonun sloganı olarak belirlediği #OmuzOmuza29.Şampiyonluğa sözünü tişört yaparak satışa sundu. 59.95 TL'den satılan tişörtlerin ön sağ yüzünde 1924 yılından bu yana kazanılan 28 şampiyonluğun yılları, sol göğüs kısmında ise #OmuzOmuza29'a yazıyor. 'Uğurlu' tişörtler Fenerium'larda yerini aldı.

FENERBAHÇE GELİYOR!

YENİ sezon öncesi taraftara yönelik mesajlar devam ediyor. Resmi siteden dün de kulüp otobüsünün resmiyle birlikte 'Fenerbahçe geliyor' paylaşımı yapıldı. İnanç, tutku ve birlik vurgusu yapılan yazı, "Bu sezon omuz omuza gidilecek yollarda, deplasmanlarda, Fenerbahçe'yi asla yalnız bırakmayacak her bir Fenerbahçeli'ye sonsuz sevgilerimizle... Fenerbahçe Geliyor! Omuz omuza şampiyonluğa..." mesajıyla son buldu.

UNUTMADIK...

Fenerbahçe, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünü unutmadı. Resi m siteden, "17 Ağustos Depremi'nin 20. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarına ve ulusumuza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü" mesajı paylaşıldı.