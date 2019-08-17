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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Mutlu yıllar

Mutlu yıllar Tolgay Arslan

Tolgay? Arslan, 29 yaşına girdi. 1990'da 'nın Paderborn şehrinde dünyaya gelen gurbetçi futbolcu için yönetim kulübün resmi twitter hesabından "Bugün futbolcumuz 'ın . Mutlu yıllar @arslantolgay18!" mesajını paylaştı.

Tolgay? Arslan, 29 yaşına girdi. 1990'da 'nın Paderborn şehrinde dünyaya gelen gurbetçi futbolcu için yönetim kulübün resmi twitter hesabından "Bugün futbolcumuz 'ın . Mutlu yıllar @arslantolgay18!" mesajını paylaştı.

  1. 17.8.2019
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