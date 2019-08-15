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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya

Fenerbahçe'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya

Bonservisi elinde olan ve 'nin de radarında yer alan , Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi 'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.

Bonservisi elinde olan ve 'nin de radarında yer alan , Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi 'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.

  1. 15.8.2019
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