Fenerbahçe'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya
Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.
Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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