Fenerbahçe'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya

Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.