Fenerbahçe'de çifte mesai
Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıkları devam ediyor. Takım dünü çift idmanla geçirdi. Ersun Yanal yönetimindeyapılan sabahki idmanda önce salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı. Daha sonra ise sahada koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler akşam taktik ağırlıklı çalışma ile günü tamamladı.
Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıkları devam ediyor. Takım dünü çift idmanla geçirdi. Ersun Yanal yönetimindeyapılan sabahki idmanda önce salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı. Daha sonra ise sahada koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler akşam taktik ağırlıklı çalışma ile günü tamamladı.
ALTIPARMAK'IN ACI GÜNÜ
Fenerbahçe, eski milli futbolcularından Ogün Altıparmak'ın eşi Esin Altıparmak'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Merhume'nin cenazesi bugün Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip aile kabristanlığında toprağa verilecek.
TRANSFER YAP FENERBAHÇE!
12. adam yönetime seslerini duyurmak için "#TransferYapFenerbahçe" Tagı açtı. Twitter'daki platform trend topic oldu. Başkan Koç'a mesaj yağdıran taraftarlar, "Biz üstümüze düşeni yaptık, sıra sizde" diyerek transferlerin bir an önce bitirilmesini istedi.
FERDI KADIOĞLU KALSIN!
Hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla taraftarların beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili Ersun Yanal kararını verdi. 19 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutulacak. Orta saha ve sağ kanatta oynayan Ferdi, son Sivas maçında takımın en iyisiydi.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe'de çifte mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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