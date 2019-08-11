Kanarya kayıp!
Fenerbahçe, lig öncesi son provayı yaptığı Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yıl 21'incisi düzenlenen kupa mücadelesinin ilk yarısını 2-0 geride kapadı. Caner Osmanpaşa (17) ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamayan kaleci Altay, iki net pozisyonu önleyerek farkın daha da artmasına engel oldu.
Fenerbahçe, lig öncesi son provayı yaptığı Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yıl 21'incisi düzenlenen kupa mücadelesinin ilk yarısını 2-0 geride kapadı. Caner Osmanpaşa (17) ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamayan kaleci Altay, iki net pozisyonu önleyerek farkın daha da artmasına engel oldu. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyunda denge kurmaya çalışan Kanarya, yeni transfer Max Kruse'nin golüyle umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol bulamayınca Sivasspor, 10'uncu kez kupanın sahibi oldu.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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