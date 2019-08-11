Kanarya kayıp!

Fenerbahçe, lig öncesi son provayı yaptığı Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yıl 21'incisi düzenlenen kupa mücadelesinin ilk yarısını 2-0 geride kapadı. Caner Osmanpaşa (17) ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamayan kaleci Altay, iki net pozisyonu önleyerek farkın daha da artmasına engel oldu. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyunda denge kurmaya çalışan Kanarya, yeni transfer Max Kruse'nin golüyle umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol bulamayınca Sivasspor, 10'uncu kez kupanın sahibi oldu.