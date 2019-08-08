Lyon Fenerbahçe'ye Mangala transferinde rakip oldu
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Belçikalı defansif orta saha oyuncusu Orel Mangala'ya sürpriz bir talip daha çıktı. İddialara göre Fransız ekibi Olympique Lyon, genç yıldız için 12 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz günlerde menajerinin "Fenerbahçe ilgileniyor" açıklamasıyla gündeme gelen Orel Mangala transferinde sarı-lacivertlilere zorlu bir takip çıktı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Olympique Lyon'un radarına girdi. Fransız ekibinin genç yıldız için 12 milyon Euro'luk bir teklife hazırlandığı ifade edildi.
Stuttgart'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilirken, Alman kulübünün ikinci lige düşmesi ve Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması avantaj olarak gösterildi. Mangala'nın Fransız ekibine 'evet' demesi bekleniyor.
- 08.08.2019
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