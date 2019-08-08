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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'ye Mangala transferinde rakip oldu

Lyon Fenerbahçe'ye Mangala transferinde rakip oldu

'nin listesinde yer alan Belçikalı defansif orta saha oyuncusu 'ya sürpriz bir talip daha çıktı. İddialara göre Fransız ekibi Olympique , genç yıldız için 12 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz günlerde menajerinin " ilgileniyor" açıklamasıyla gündeme gelen transferinde sarı-lacivertlilere zorlu bir takip çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Olympique 'un radarına girdi. Fransız ekibinin genç yıldız için 12 milyon Euro'luk bir teklife hazırlandığı ifade edildi.

Stuttgart'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilirken, Alman kulübünün ikinci lige düşmesi ve Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması avantaj olarak gösterildi. Mangala'nın Fransız ekibine 'evet' demesi bekleniyor.


  1. 08.08.2019
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