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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!

Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve birçok kulüple temas kuran Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşlandı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği iddia edilen genç yıldızın menajeri yaptığı açıklama ile bu iddiaları doğruladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48 Güncelleme: 29.07.2019 17:22
Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!

Kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, önemli isimleri renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

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Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!

Hem yetenekli hem de gelecek vadeden isimlere yönelen sarı-lacivertli takım son olarak rotayı Almanya'ya çevirmişti.

Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!

Stuttgart forması giyen Orel Mangala için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin girişimi, oyuncunun danışmanı tarafından da doğrulandı.

Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!

Bild'e konuşan Mehmet Esen, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla ilgilendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!

"Evet Fenerbahçe Mangala ile ilgileniyor. Ancak oyuncunun Stutttgart'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna saygı duymak gerek. Geriye kalan her şey Stuttgart'a bağlı."

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