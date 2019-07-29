Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve birçok kulüple temas kuran Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşlandı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği iddia edilen genç yıldızın menajeri yaptığı açıklama ile bu iddiaları doğruladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)