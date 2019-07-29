Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve birçok kulüple temas kuran Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşlandı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği iddia edilen genç yıldızın menajeri yaptığı açıklama ile bu iddiaları doğruladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
Güncelleme: 29.07.2019 17:22
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Kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, önemli isimleri renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
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Hem yetenekli hem de gelecek vadeden isimlere yönelen sarı-lacivertli takım son olarak rotayı Almanya'ya çevirmişti.
Stuttgart forması giyen Orel Mangala için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin girişimi, oyuncunun danışmanı tarafından da doğrulandı.
Bild'e konuşan Mehmet Esen, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla ilgilendiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Evet Fenerbahçe Mangala ile ilgileniyor. Ancak oyuncunun Stutttgart'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna saygı duymak gerek. Geriye kalan her şey Stuttgart'a bağlı."