Badou Ndiaye İngiltere'de kalmaya karar verdi
Premier Lig'e bu sezon yükselen Sheffield United, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. İngiliz temsilcinin Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile anlaştığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye İngiltere'de kalmayı tercih etti.
Yahoo Sports France'ta yer alan habere göre Senegalli orta saha oyuncusu Premier Lig'e bu sezon yükselen Sheffield United'a transfer olmak üzere. Transfer döneminin bugün kapanacağı İngiltere'de, Ndiaye transferinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti. Stoke City'nin küme düşmesinin ardından oyuncu takımdan ayrılmaya karar vermişti.
- 08.08.2019
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