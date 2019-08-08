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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Badou Ndiaye İngiltere'de kalmaya karar verdi

Badou Ndiaye İngiltere'de kalmaya karar verdi

'e bu sezon yükselen , sürpriz bir transfere imza atmak üzere. İngiliz temsilcinin 'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile anlaştığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye İngiltere'de kalmayı tercih etti.

Yahoo Sports France'ta yer alan habere göre Senegalli orta saha oyuncusu 'e bu sezon yükselen 'a olmak üzere. Transfer döneminin bugün kapanacağı İngiltere'de, Ndiaye transferinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti. Stoke City'nin küme düşmesinin ardından oyuncu takımdan ayrılmaya karar vermişti.


  1. 08.08.2019
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