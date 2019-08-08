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Fenerbahçe resmen açıkladı! "Transferde sona gelindi..."
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organı olan Fenerbahçe Dergisi'nde başyazı yayımladı. Koç, Audi Cup ve UEFA ile yapılan anlaşmadan söz ederken, sarı-lacivertli taraftarlara transferle ilgili müjdeli haberler verdi...
8 Ağustos 2019 Perşembe 11:37
Güncelleme: 08.08.2019 11:40
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organlarından olan Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısında açıklamalarda bulundu.
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Yeni sezona dair gelişmeleri ve planları paylaşmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Koç, "Geçtiğimiz ayı kulübümüz adına önemli gelişmeler ve detaylı çalışmalar sonucunda attığımız yeni sezon adımlarıyla tamamladık.
Fenerbahçemiz de 29-31 Temmuz tarihlerinde Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi büyük kulüplerin katıldığı Audi Cup turnuvasında yer aldı.
Bayern Münih maçında hem futbol hem skor olarak beklentimizin çok uzağında bir performans sergiledik. Ertesi akşam oynadığımız Real Madrid maçında ise yenilmemize rağmen arzuladığımız Fenerbahçe'ye bir adım daha yakındık.
Bu iki karşılaşma sayesinde eksik olduğunu bildiğimiz pozisyonlardaki ihtiyaçlarımızı daha net görmüş olduk. Sonuçlardan bağımsız olarak Audi Cup turnuvasında yer almamızın her anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.