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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma

Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma

ekiplerinden 'da forma giyen Muhammed Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma polis soruşturma açtı. Paylaşılan mesajın "nefret suçu" kapsamına girdiği ifade edildi.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız futbolcu Salah'a yönelik Twitter'da atılan ve başka kullanıcılar tarafından da paylaşılan mesajın "nefret suçu" kapsamında değerlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcısının Everton ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine konuşan kulüp sözcüsü, "Her türlü ırkçılığa karşıyız. Elimizdeki bilgileri ilgili makamlarla paylaştık. Twitter kullanıcısının kulüple ilgisinin olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

, sezonun açılış maçında yarın 'yi ağırlayacak.

  1. 08.08.2019
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