Eski Bursasporlu Scott Carson City'e transfer oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transferin son gününde çok konuşulacak bir hamle yapıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre takımın deneyimli çalıştırıcı Pep Guardiola; Ederson ve Claudio Bravo'nun yanına tecrübeli bir üçüncü kaleci istedi. City'nin transfer edeceği ismin 33 yaşındaki Scott Carson olduğu açıklandı. Tecrübeli kalecinin de transfere olumlu yanıt verdiği ve İngiliz devine bir yıllık kiralık olarak gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.

33 yaşındaki Carson, 4 kez İngiltere Milli Takımı'nın kalesini korumuş, 2011-2013 yılları arasında da Bursaspor formasını terletmişti.





