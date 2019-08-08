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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Eski Bursasporlu City'e oluyor

Eski Bursasporlu Scott Carson City'e transfer oluyor

İngiliz devi , döneminin kapanmasına saatler kala bir dönem Bursaspor'un da kalesini koruyan 33 yaşındaki 'ı kiralamak için girişimlere başlayarak dikkatleri üzerine çekti.

ekiplerinden , transferin son gününde çok konuşulacak bir hamle yapıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre takımın deneyimli çalıştırıcı ; Ederson ve Claudio Bravo'nun yanına tecrübeli bir üçüncü kaleci istedi. City'nin edeceği ismin 33 yaşındaki olduğu açıklandı. Tecrübeli kalecinin de transfere olumlu yanıt verdiği ve İngiliz devine bir yıllık kiralık olarak gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.

33 yaşındaki Carson, 4 kez İngiltere Milli Takımı'nın kalesini korumuş, 2011-2013 yılları arasında da Bursaspor formasını terletmişti.



  1. 08.08.2019
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