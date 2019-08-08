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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Umut Meraş için Lille'den formülü

Umut Meraş için Lille'den Merih Demiral formülü

?’a Umut Meraş için, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ’dan 1.3 milyon Euro’luk teklif gelirken, bir başka Fransız kulüp Lille’in Sassuolo’dan ’a olan ’da olduğu gibi bir strateji belirlediği ve oyuncuyu performansının ardından kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

'den 'ın ilgisi bulunan ve siyah beyazlıların 'a resmi teklif sunduğu Umut Meraş için Fransız takımlarının da ısrarı sürüyor. Bursaspor'da daha önce teknik direktörlük yapan Paul Le Guen'in çalıştırdığı , Milli oyuncu için yeşil beyazlı kulübe resmi teklifini yaptı. İlk olarak 500 bin Euro teklifte bulunan Fransız kulüp, daha sonra 950 bin Euro'ya çıkardığı bonservis ücretini son olarak 1.3 milyon Euro'ya yükseltti. Aynı zamanda Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, bir diğer Fransız ekip Nice ile de Umut Meraş için transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan sezonun ilk yarısından itibaren Umut Meraş'ı mercek altına alan Lille Kulübü'nün ise, oyuncuyu tıpkı modelinde olduğu gibi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Buna göre; her iki kulüple de yakın ilişkilerdeki Lille'in, oyuncunun bu ekiplerden birine olması durumunda, göstereceği performans sonucu Umut Meraş'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Erdoğan ve Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un Umut Meraş'a yönelik görüşmeler devam ederken, yakın süreçte oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Lille daha önce de 'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmıştı.

  1. 08.08.2019
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