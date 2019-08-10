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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Olcay Şahan Bursa'ya

'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeşil-beyazlılar, bonservisi elinde olan ile prensipte anlaştı. Taraflar, yasağının kalkmasından sonra sözleşme yapacak.

bombayı patlatıyor... Genç oyuncuların yanına tecrübeli yıldızları takviye etmek isteyen Timsah, bonservisi elinde olan ile prensipte anlaştı. tahtası açılınca 1 yıllık sözleşme yapılacak. Ayrıca kulübün, "BAĞIŞ yaz 1963'e gönder" sloganıyla yaptığı kampanyada 18 bin SMS atıldı. Timsah, özel maçta Fas'ın Difaa El Jadida ekibini 1-0 mağlup etti.

  1. 10.8.2019
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