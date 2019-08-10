Olcay Şahan Bursa'ya

Bursaspor bombayı patlatıyor... Genç oyuncuların yanına tecrübeli yıldızları takviye etmek isteyen Timsah, bonservisi elinde olan Olcay Şahan ile prensipte anlaştı. Transfer tahtası açılınca 1 yıllık sözleşme yapılacak. Ayrıca kulübün, "BAĞIŞ yaz 1963'e gönder" sloganıyla yaptığı kampanyada 18 bin SMS atıldı. Timsah, özel maçta Fas'ın Difaa El Jadida ekibini 1-0 mağlup etti.