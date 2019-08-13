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13 Ağustos 2019, Salı
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Timsah Umut

Timsah Umut

, forvet ile anlaşmıştı ve ile de görüşüyor

Yeşil-beyazlılar, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. ile el sıkışan bir forvet daha etmek için harekat başlattı. Hedefte iki isim var: ve . Teknik direktör 'ın öncelikle istediği isim Umut. Beşiktaşlı santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Mehmet Akyüz için de nabız yoklanıyor.

KALEYE ONURCAN PİRİ
Bursaspor, Denizlispor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki ön libero yeşil-beyazlı takımın transfer tahtası açılır açılmaz resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada adı Bursaspor ile anılan kaleci Karcemarskas'ın ise gündemde olmadığı kaydedildi. Timsah, Yeni Çorum'un 24 yaşındaki file bekbçisi Onurcan Piri'yi istiyor.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU
  1. 13.8.2019
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