Timsah Umut
Bursaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile anlaşmıştı Umut Nayir ve Mehmet Akyüz ile de görüşüyor
KALEYE ONURCAN PİRİ
Bursaspor, Denizlispor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki ön libero yeşil-beyazlı takımın transfer tahtası açılır açılmaz resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada adı Bursaspor ile anılan kaleci Karcemarskas'ın ise gündemde olmadığı kaydedildi. Timsah, Yeni Çorum'un 24 yaşındaki file bekbçisi Onurcan Piri'yi istiyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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