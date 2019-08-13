Umut Meraş imzayı attı
Le Havre, Bursaspor’dan Umut Meraş’ı 4 yıllığına renklerine bağladı.Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor’dan Umut Meraş’ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez’in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Le Havre, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez'in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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