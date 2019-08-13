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13 Ağustos 2019, Salı
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Umut Meraş imzayı attı

Umut Meraş imzayı attı

, ’dan Umut Meraş’ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor’dan Umut Meraş’ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez’in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

, 'dan Umut Meraş'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez'in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 13.08.2019
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