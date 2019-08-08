Alt liglerin özeti (08.08.19)

'UMUT MERAŞ HATA YAPTI'

Bursaspor başkanı Mesut Mestan, ismi Beşiktaş ile anılan Umut Meraş'ın önceki günkü tepkisini değerlendirdi. Mestan, "Umut Meraş'ın hata yaptığını düşünüyorum. Merhum başkanımız İbrahim Yazıcı'nın bir sözü var; 'Her oyuncu değerini bulursa satarım" ifadesini kullandı.



MENEMEN FİNALDE

TSYD İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 80. dakikasında Hüseyin Çolak ile golü bulan Menemen, yarın saat 19.30'da finalde Altınordu ile oynayacak.