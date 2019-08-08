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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Alt liglerin özeti (08.08.19)

Alt liglerin özeti (08.08.19)

1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte TFF 1.Lig'deki önemli gelişmeler...

'UMUT MERAŞ HATA YAPTI'
başkanı , ismi ile anılan Umut Meraş'ın önceki günkü tepkisini değerlendirdi. Mestan, "Umut Meraş'ın hata yaptığını düşünüyorum. Merhum başkanımız 'nın bir sözü var; 'Her oyuncu değerini bulursa satarım" ifadesini kullandı.

MENEMEN FİNALDE
TSYD Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 80. dakikasında Hüseyin Çolak ile golü bulan Menemen, yarın saat 19.30'da finalde Altınordu ile oynayacak.

  1. 08.08.2019
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