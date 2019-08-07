Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

TFF 1. Lig takımlarından ’da yeni yönetim kurulu belli oldu. İşte Adanaspor Kulübü Başkanı önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı.

- 'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu.
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Bayram Akgül
Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül
Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun
İdari İşlerden : Bülent Uzul
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu
İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran
Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz
Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal
Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge
Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer'den oluştu.

  1. 07.08.2019
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