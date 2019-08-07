Alt liglerden haberler (06.08.2019)
Adanaspor, Bundesliga 2 ekibi Arminia Bielefeld'in 20 yaşındaki ön liberosu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibinin U19 ve U17 takımlarında 55 maça çıkan, Bielefeld 2'de ile 26 kez forma giyen Uçar, 1.75 boyunda. Adanaspor, Macar forvet Feczesin ile yollarını ayırdı Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezonda takımda düşünülmeyen 33 yaşındaki golcü ile anlaşarak sözleşmesini feshetti. Geçen sezon takıma dahil olan Feczesin'in bir yıl daha sözleşmesi vardı.
Akhisar'a büyük müjde
TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, transfer yasağını son anda kaldırdı. Eski hocası Cihat Arslan ve yardımcılarına olan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kanalıyla kesinleşmiş 600 bin TL'ye yakın borcu yüzünden 25 Temmuz'da transfer yasağı alan Akhisar'da yönetim ödemeyi yaptı. Böylece futbolculara lisans çıkabilecek.
Güzel Menemen!
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Osmanlıspor'da oynayan Galip Güzel ile anlaşma sağlandı. Orta saha oyuncusu Galip ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Karşıyaka arayışta
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'da, ana yönetimden 8 yöneticinin istifası sonrası yaklaşık 2 aydır yeni futbol şubesi oluşturulmadı. Mevcut yönetimde kalan isimlerden voleybol şube başkanı Serkan Ergüven'in futbolun başına geçebileceği belirtildi. Takımın kampını ve hazırlık maçları yöneticisiz oynandı.
Görkem tamam
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor, hücum hattını güçlendirdi. Trakya ekibi, Nazilli Belediyespor'un genç golcüsü Görkem Bitin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Nazilli formasıyla 3. Lig'de 31 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki santrfor, 10 gol ve 2 asistle oynamıştı.
Gökhan Erokspor'da
Esenler Erokspor, Gökcan Gelmen ile sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki stoper, G.Saray U19 Takımı'nda forma giymişti. Fatih Karagümrük ile 70 maça çıkan ve fileleri 7 kez sarsan Gelmen, stoper mevkiinde görev yapıyor. Gelmen, "Artık Erok'un başarısı için ter dökeceğim. Elimden gelenin en iyisini vereceğim" dedi.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Alt liglerden haberler (06.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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