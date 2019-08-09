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09 Ağustos 2019, Cuma
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Alt liglerin özeti (08.08.19)

Alt liglerin özeti (08.08.19)

1.Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TİMSAH ŞOVA HAZIR
tahtasını açtırmak için gün sayan , Boluspor forması giyen sol kanat Mustafa Durak (31), G.Birliği'nden ayrılan (38) ve Denizlispor'un ön liberosu Burak Altıparmak (29) ile el sıkıştı. Öte yandan SMS kampanyası başlatan Timsah, mesaj başına 16 TL kazanacak.

Akhisar, 'ın U21 Takımı'ndan ayrılan Çekdar Orhan'la anlaşma sağladı. 21 yaşındaki maestro bugün 3 yıllık imzayı atacak.

, geçtiğimiz sezon takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha Semih Uçar'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fethiyespor, 'un stoperi Kerem Onaylı'yı (23) kiraladı. Kerem, geçen sezon 'de kiralık olarak forma giydi.

3. Lig ekibi Nazilli, geçen sezon 'le 13 maça çıkan 22 yaşındaki sol bek İsmail Oykun'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.

  1. 9.8.2019
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