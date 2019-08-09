Alt liglerin özeti (08.08.19)

TİMSAH ŞOVA HAZIR

Transfer tahtasını açtırmak için gün sayan Bursaspor, Boluspor forması giyen sol kanat Mustafa Durak (31), G.Birliği'nden ayrılan Selçuk Şahin (38) ve Denizlispor'un ön liberosu Burak Altıparmak (29) ile el sıkıştı. Öte yandan SMS kampanyası başlatan Timsah, mesaj başına 16 TL kazanacak.



Akhisar, Galatasaray'ın U21 Takımı'ndan ayrılan Çekdar Orhan'la anlaşma sağladı. 21 yaşındaki maestro bugün 3 yıllık imzayı atacak.



Adanaspor, geçtiğimiz sezon Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha Semih Uçar'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Fethiyespor, Sivasspor'un stoperi Kerem Onaylı'yı (23) kiraladı. Kerem, geçen sezon Nevşehir'de kiralık olarak forma giydi.



TFF 3. Lig ekibi Nazilli, geçen sezon Eskişehir'le 13 maça çıkan 22 yaşındaki sol bek İsmail Oykun'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.