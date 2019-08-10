Alt liglerden haberler (10.08.2019)

BAL-KES'E TRANSFER MÜJDESİ

Balıkesir'e transfer yasağı konusunda müjdeli haber geldi. Kırmızı-beyazlılar, FIFA disiplin kurulunun yaptığı son toplantıda yasağı kaldırdığını ve transfer tahtasının resmen açıldığını açıkladı.

SAVAŞ YILMAZ NEVŞEHİR'DE

TFF 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor, Samsunspor ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 30 maça çıktı.

EMRE KARA BODRUMSPOR'DA

TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, son olarak Zonguldak Kömürspor'da forma giyen Emre Kara'yla anlaştı. 30 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon Zonguldak'ta 34 maçta 8 gol kaydetti.

BREZİLYALI LEANDRİNHO ALTAY'A 1 YILLIK İMZA ATTI

Şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Altay, Ümraniye'den ayrılan Brezilyalı golcü Leandrinho'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizli ve Sivas formaları da giyen 33 yaşındaki forvet, geçen sezon Ümraniye'de 29 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

POEPON SAVAŞINDA KAZANAN YARENLER OLDU

Boluspor, Akhisar ile girdiği Rydell Poepon savaşını kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibin 32 yaşındaki eski golcüsüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. Gazişehir forması giyen tecrübeli forvet, Türkiye kariyerinde 96 maçta 45 kez ağları sarsmayı başardı.