Alt liglerden haberler (10.08.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
BAL-KES'E TRANSFER MÜJDESİ
Balıkesir'e transfer yasağı konusunda müjdeli haber geldi. Kırmızı-beyazlılar, FIFA disiplin kurulunun yaptığı son toplantıda yasağı kaldırdığını ve transfer tahtasının resmen açıldığını açıkladı.
SAVAŞ YILMAZ NEVŞEHİR'DE
TFF 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor, Samsunspor ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 30 maça çıktı.
EMRE KARA BODRUMSPOR'DA
TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, son olarak Zonguldak Kömürspor'da forma giyen Emre Kara'yla anlaştı. 30 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon Zonguldak'ta 34 maçta 8 gol kaydetti.
BREZİLYALI LEANDRİNHO ALTAY'A 1 YILLIK İMZA ATTI
Şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Altay, Ümraniye'den ayrılan Brezilyalı golcü Leandrinho'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizli ve Sivas formaları da giyen 33 yaşındaki forvet, geçen sezon Ümraniye'de 29 karşılaşmada 7 gol kaydetti.
POEPON SAVAŞINDA KAZANAN YARENLER OLDU
Boluspor, Akhisar ile girdiği Rydell Poepon savaşını kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibin 32 yaşındaki eski golcüsüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. Gazişehir forması giyen tecrübeli forvet, Türkiye kariyerinde 96 maçta 45 kez ağları sarsmayı başardı.
- 10.8.2019
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