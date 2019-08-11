Altay'dan şov

Transferim hareketli takımı Altay, yeni oyuncularına imza töreni düzenledi. Son olarak Ümraniye'nin golcüsü Leandrinho'yu renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı



ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Bayrama toplu imzalarla giriş yapan Altay'ın gövde gösterisine dönüşen töreninde, asbaşkan Sabri Sevenoğlu'nun yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Gelecek sezon Altay forması giyecek 7 oyuncu, camianın büyüklüğünü bildiklerini ve şampiyonluk için çok çalışacaklarını ifade etti.