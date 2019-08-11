Altay'dan şov
Sezona fırtına gibi girmeye hazırlanan İzmir temsilcisi, 7 isme imza töreni düzenleyerek rakiplerine gözdağı verdi. İzmir ekibinin, dün 7 oyuncu için gerçekleştirdiği imza törenine asbaşkan Sabri Sevenoğlu ve yöneticiler de katıldı.
Transferim hareketli takımı Altay, yeni oyuncularına imza töreni düzenledi. Son olarak Ümraniye'nin golcüsü Leandrinho'yu renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Bayrama toplu imzalarla giriş yapan Altay'ın gövde gösterisine dönüşen töreninde, asbaşkan Sabri Sevenoğlu'nun yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Gelecek sezon Altay forması giyecek 7 oyuncu, camianın büyüklüğünü bildiklerini ve şampiyonluk için çok çalışacaklarını ifade etti.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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