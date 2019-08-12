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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Gökhan Bolu'da

Gökhan Bolu'da

Yarenler, ’un 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ’yla anlaştı. İmzalar hafta içinde atılacak

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen , teknik direktör Giray Bulak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin, forması giyen 'yla anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol kanatın gelecek hafta takımıyla bağlarını koparacağı ve Yarenler'e imza atacağı ifade edildi. çıkışlı olan Gökhan, Manisaspor, Gazişehir, Turgutlu, ve Hatayspor formaları da giydi. Başarılı oyuncu, geçen sezon Adanaspor formasıyla 30 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı
  1. 12.8.2019
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