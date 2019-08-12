Alt liglerden haberler (12.08.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (12.08.2019)

Alt liglerden haberler (12.08.2019)
Olatunbosun'a 1 hafta süre
Ege Kupası'nı kazanarak sezon öncesinde moral bulan Menemenspor, daha önce İzmir'e getirdiği Nijeryalı golcü Sikiru Olatunbosun'u denemeye aldı. Ülkesinde Pleatau United'da oynayan 22 yaşındaki forvet, 1 haftalık sürede beğenilirse takımda kalacak.

Yeni Çağlar Ravil olacak
Geleceğe yatırım yapmayı sürdüren Altınordu'da, 16 yaşındaki stoper Tagir hazırlık maçlarında geçer not aldı. asıllı defans için ' Söyüncü' yola çıktı yorumları yapıldı.

Hedefimiz zirve
Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar iddialı konuştu. Güçlü bir ekip kurduklarını belirten tecrübeli hoca, "Yarışta olacağımıza inanıyorum. çok büyük bir camia. Bizim hedefimiz her zaman zirvedir" dedi
  1. 12.8.2019
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