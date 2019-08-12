Alt liglerden haberler (12.08.2019)
Ege Kupası'nı kazanarak sezon öncesinde moral bulan Menemenspor, daha önce İzmir'e getirdiği Nijeryalı golcü Sikiru Olatunbosun'u denemeye aldı. Ülkesinde Pleatau United'da oynayan 22 yaşındaki forvet, 1 haftalık sürede beğenilirse takımda kalacak.
Yeni Çağlar Ravil olacak
Geleceğe yatırım yapmayı sürdüren Altınordu'da, 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir hazırlık maçlarında geçer not aldı. Kazakistan asıllı defans için 'Yeni Çağlar Söyüncü' yola çıktı yorumları yapıldı.
Hedefimiz zirve
Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar iddialı konuştu. Güçlü bir ekip kurduklarını belirten tecrübeli hoca, "Yarışta olacağımıza inanıyorum. Altay çok büyük bir camia. Bizim hedefimiz her zaman zirvedir" dedi
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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