Alt liglerden haberler (12.08.2019)
Ümraniyespor, takım kaptanı Bahadır Taşdelen ile yeniden anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini 3 yıl uzattı. 27 yaşındaki futbolcu "Kariyerime Ümraniyespor'da devam edeceğim için mutluyum. Hedefimiz bu takımı Süper Lig'e çıkarmak" diye konuştu
AKHİSAR'IN DERDİ GOL
Sezonun ilk maçında pazar günü Adanaspor ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor gol sorunu yaşıyor. Ege ekibi 2'si hazırlık, 1'i resmi olmak üzere 3 maça çıktı. Gol atamadı.
OBERTAN SIKINTISI
BB Erzurumspor'un yıldız orta sahası Gabriel Obertan'ın sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. Dadaşlar, İstanbulspor maçına Fransız futbolcusundan yoksun çıkabilir. Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer "Obertan bizim için önemli bir oyuncu ancak eğer yetişmezse onun eksikliğini kapatabiliriz. Bu sezon zorlu geçecek" dedi.
STANDARTOLACAK
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar dengeli bir oyun sergileyeceklerini söyledi. Deneyimli hoca "İç sahada da dışarıda da aynı futbolcu oynamaya çalışacağız" dedi.
MENEMEN ATATÜRK'TE
Menemenspor sezonu Giresunspor deplasmanında açacak. 2. hafta Hatay maçı içeride. Passolig sistemi yetişmediği için Ege ekibi bu karşılaşmasına evinde çıkamayacak, Atatürk Stadı'nda oynayacak. Sportif direktör Cenk Tosun "Gişeler monte ediliyor. 1 hafta Atatürk Stadı'ndayız. Kalan 16 iç saha maçımız İlçe Stadı'nda olacak" dedi.
ES-ES'E BİRLİK ŞART
Anadolu devi Eskişehirspor'da başkan Osman Taş istifa etmişti. Başkan yardımcısı Mustafa Topkaya şöyle konuştu: "Biz de bıraksak ligin başlamasına kısa süre kala takım zora düşecekti. İçimizden bir başkan ile yola devam etmeyi düşünüyoruz" dedi
ERTEKİN İDDİALI
TFF 2. Lig ekibi Manisaspor ile anlaşan teknik direktör İsmail Ertekin iddialı açıklamalarda bulundu. 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı "Manisaspor önemli bir kulüp. Yeniden üst liglere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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