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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Timsah 4 koldan

Timsah 4 koldan

ve ile anlaşan , Sivasspor ile yollarını ayıran sağ kanat Torje ve ’ye veda eden ön libero ile de el sıkışmak üzere

tahtasını açmaya çok yakın olan , bir yandan da takviye çalışmalarını yürütüyor. Yeşil-beyazlıların ilk hedefi, bayramdan sonra tahtayı açmayı başarmak. Timsah, bonservisi elinde olan tecrübeli isimlere yönelmiş durumda. Bursaspor, bu doğrultuda ve ile geçen hafta el sıkışmıştı. Yönetimin şimdiki iki hedefi ise Rumen sağ kanat oyuncusu Gabriel Torje ve Denizlispor ile yollarını ayıran ön libero . Geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat ile prensipte anlaşma sağlandı. Ayrıca hem sağ kanat, hem forvet arkasında da oynayabilen Torje, Sivas'tan önce , Osmanlıspor ve 'da da forma giymişti. 28 yaşındaki Burak da Timsah'a çok sıcak bakıyor.

  1. 14.8.2019
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