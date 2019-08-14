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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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çıkacak

Akhisar çıkacak

'dan Ege kulübüne olan , hedeflerinin olduğunu belirtti: Kenetlenirsek her şeyi başarırız. Taraftarımız bize destek olsun. Onların itici gücü bizim için önemli

Akhisarspor, U21 Takımı'nda 13 gol atıp 10 asist yapan 10 numara oyuncusu 'ı 100 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında etti. Orhan, "'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. Yeni takımımı hak ettiği yere çıkarmamız gerek. Bunu tüm takım olarak yapabiliriz. Bu nedenle sezona iyi başlayıp ardından hedefe ulaşmalıyız. Kenetlenirsek her şeyi başarırız. Taraftarımız bize destek olsun. Onların itici gücü bizim için önemli" dedi.
  1. 14.8.2019
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