Alt liglerden haberler (14.08.2019)
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in kıyısından penaltılarda dönen Hatayspor 2019-2020 sezonunda perdeyi Bolu'da açıyor. Yeni sezona stadın yetişmemesi dolayısıyla sezonun ilk maçında Altınordu ile karşılaşacak Hatayspor'a Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Bordo-beyazlı taraftar, Bolu'ya akın edecek.
Ayaroğlu Erzurum'da
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Erzurumspor, Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor. Alanya ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 1.76 boyundaki futbolcu, güney ekibi ile 16 maça çıkmıştı.
Var ol Dadaş
BB Erzurumspor, bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya 7'den 70'e herkes destek verirken Kurban Bayramı'nda topladıkları harçlıkların büyük bir çoğunluğunu Erzurumspor'a bağışlayan küçük taraftarlar herkese duygu dolu anlar yaşattı. 9 yaşındaki taraftar Mehmet Akif Özünal çektiği video ile Başkan Hüseyin Üneş'e seslendi. Özünal çektiği videoda şunları söyledi: "Anneannem bana bayram harçlığı olarak 30 lira verdi. Ben 25 lirayı Erzurumspor'a bağışlıyorum. Küme düştüğümüzde ağladığım günü hiç ama hiç unutmuyorum. Erzuruspor Başkanı Hüseyin Üneş de sosyal medyadan Mehmet Akif Özünal'ın videosunu paylaşarak şöyle cevap verdi: "Var olasın Dadaş Akif.
Sazdağı Bolu yolunda
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı Boluspor'a transfer oluyor. Boluspor yönetimi ile her konuda anlaşan turuncubeyazlılar, Sazdağı için el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncunun transferi taraftarı üzdü. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, transfer haberine tepki gösterdi.
Burak uzattı
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da iç tranfser çalışmaları devam ediyor. Son olarak Bahadır Taşdelen'le nikah tazeleyen İstanbul ekibi, kalecisi Burak Öğür'ün sözleşmesini de 2 yıl uzattı. 30 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon oynadığı 38 maçın 16'sında kalesini gole kapattı.
Altınordu'da Anıl kalıyor
Ligin ilk haftasında Bolu'yla karşılaşacak Altınordu, Anıl Koç için BB Erzurum'dan gelen 400 bin TL'lik teklifi reddetti. 24 yaşındaki sol kanadı takımda tutma kararı alan İzmir ekibinin, sözleşme uzatma teklifini kısa sürede ileteceği öğrenildi. 1 yıllık kontratı bulunan Anıl, geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 9 gol kaydetti.
K.Gümrük'te çifte takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu iki isimle takviye etti. 30 yaşındaki defansif ortaya Arif Morkaya ile sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlılar, Barış Başdaş'ı da kadrosuna kattı. Son olarak Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki stoper de Karagümrük'te.
Akın'dan veda
Altay yönetimin başka pozisyonda görev verme teklifini kabul eden İbrahim Akın, futbolu bıraktı. Beşiktaş'ta iki kez Türkiye Kupası'nı kazanan 35 yaşındaki oyuncu, Başakşehir, Gaziantep ve Sivas'ın ardından 2016'da yetiştiği takım Altay'a dönüş yapmıştı.
Doğukan takıma döndü
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da kanat oyuncusu Doğukan İnci, iyileşerek takıma döndü. Afyon'da Kastamonuspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan genç futbolcu, ayağındaki ağrıları nedeniyle İzmir'de gerçekleşen TSYD Ege Kupası'nda Menemen karşısında riske edilmedi. 20 yaşındaki futbolcu dün idmana çıktı.
Aliağa'ya genç golcü
Aliağa, Silifke Belediye'nin genç forveti Necati Önal'ı (23) kadrosuna kattı. Geçen sezon 24 maçta 14 gol atan Necati, "Yarım kalan şampiyonluk hikayesini tamamlamak için buradayım" dedi
Kemal ilk kez BAL'da
Belediye Kütahya, 3. Lig ekibi Gebzespor'un kanat oyuncusu Kemal Ünal'la (28) anlaştı. Kemal, "İlk defa BAL'da oynayacağım. Tüm tecrübemle takımımızın başarısı için çalışacağım" diye konuştu.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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