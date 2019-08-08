Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, stoper takviyesinde ilk adım tamamlandı. Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü ikinci stoper transferine dikti. Fenerbahçe'de yeni transferin maliyeti de belli oldu.
8 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
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Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul'a geldi.
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Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.
Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yeni transfer Zanka için sarı lacivertlilerin 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
ERSUN YANAL ÇOK İSTİYORDU
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Zanka isteğinde mutlu sona ulaştı.