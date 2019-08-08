Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, stoper takviyesinde ilk adım tamamlandı. Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü ikinci stoper transferine dikti. Fenerbahçe'de yeni transferin maliyeti de belli oldu.
8 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul'a geldi.

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Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yeni transfer Zanka için sarı lacivertlilerin 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Comolli şov devam ediyor! İşte Zanka'nın maliyeti

ERSUN YANAL ÇOK İSTİYORDU

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Zanka isteğinde mutlu sona ulaştı.

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