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06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbaçe Beko 'le yollarını ayırdı

Fenerbaçe Beko Sinan Güler'le yollarını ayırdı

Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanmadı.

Beko, tecrübeli basketbolcusu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-laviertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 12:19
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