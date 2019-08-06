Fenerbaçe Beko Sinan Güler'le yollarını ayırdı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Sinan Güler ile karşılıklı anlaşarak sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanmadı.
Fenerbahçe Beko, tecrübeli basketbolcusu Sinan Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-laviertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 12:19
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Fenerbaçe Beko Sinan Güler'le yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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