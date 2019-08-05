Samandıra hırs küpü
Almanya dönüşü önceki gün çalışmalara başlayan Fenerbahçe, dün de yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra ise sahada taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.
Almanya dönüşü önceki gün çalışmalara başlayan Fenerbahçe, dün de yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra ise sahada taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.
DENİZ'DEN SİFTAH
Fenerbahçe ile önceki gün 3 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Türüç, dün yeni takımı ile ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşlarıyla tek tek tanışan yıldız futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal ile de antrenman öncesi kısa bir toplantı yaptı.
HAK PUSUDA!
Bayern Münih ile Audi Cup'ta oynanan karşılaşmada sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen yıldız futbolcunun beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceği öğrenildi.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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