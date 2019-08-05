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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'de : Bu yıl benim yılım olacak

Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Bu yıl benim yılım olacak

Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden , öncesi formaya talip... Teknik heyetin gözüne girmeye çalışan genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tekrar 'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor.

Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden , öncesi formaya talip... Teknik heyetin gözüne girmeye çalışan genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tekrar 'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor.

  1. 5.8.2019
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