Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Bu yıl benim yılım olacak

Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden Ozan Tufan, yeni sezon öncesi formaya talip... Teknik heyetin gözüne girmeye çalışan genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tekrar Kadıköy'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor.