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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Simon ’de mutlu sona yakın

Fenerbahçe Simon Kjaer’de mutlu sona yakın

Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Simon , adım adım 'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.

Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Simon , adım adım 'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.

  1. 5.8.2019
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