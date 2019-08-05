Fenerbahçe Simon Kjaer’de mutlu sona yakın
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Fenerbahçe Simon Kjaer’de mutlu sona yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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