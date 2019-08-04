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04 Ağustos 2019, Pazar
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Leicester’dan olumsuz yanıt

Leicester’dan olumsuz yanıt

yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan , konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü , kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü 'den olumsuz yanıt aldı.

yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan , konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü , kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü 'den olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcunun da kariyerine 'de devam etmek istediği belirtildi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM FREY
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Michael Frey, bir kez daha İngilizler'in radarında... Daha önce İsviçreli golcü için sarı- lacivertlilerin kapısını çalan Middlesbrough'un ikinci bir teklifle geleceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlerde; ekibinin 25 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

  1. 4.8.2019
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