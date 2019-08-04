Leicester’dan olumsuz yanıt
Savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'den olumsuz yanıt aldı.
Savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'den olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.
İNGİLTERE'DE GÜNDEM FREY
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Michael Frey, bir kez daha İngilizler'in radarında... Daha önce İsviçreli golcü için sarı- lacivertlilerin kapısını çalan Middlesbrough'un ikinci bir teklifle geleceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlerde; İngiliz ekibinin 25 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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