Fenerbahçe'nin transfer hedefi basına sızdı! Morgan Schneiderlin kimdir? Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin orta saha için peşinde olduğu isim belli oldu. Fenerbahçe, Everton'ın 29 yaşındaki Fransız futbolcusu Morgan Schneiderlin'i listenin başına aldı. Fenerbahçe, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşme yapıyor.

29 yaşında olan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübüyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Fransız orta sahaya teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

KRİTİK TARİH: 8 AĞUSTOS!

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralama karşılığında oyuncunun maaşını ödemeyi taahhüt ettiği ancak kiralama bedeli vermeyi istemediği bildirildi. Everton kiralama bedeli olmadan oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Premier Lig transfer sezonunun önümüzdeki hafta kapanacak olması Fenerbahçe için avantaj olarak gösteriliyor. Bu nedenle transferin biteceği 8 Ağustos tarihi bu transfer için oldukça kritik.

2016'da Manchester United'dan Everton'a 23 milyon Euro bedelle transfer olan Schneiderlin, geçen sezon sadece 14 Premier Lig maçında forma giydi.

MORGAN SCHNEDERLIN KİMDİR?

Morgan Schneiderlin, futbol hayatına 1995 yılında Strasbourg takımında başladı. 10 sene boyunca bu takımın alt yapı kategorilerinin birçoğunda forma giydi. 2005 yılında B takıma yükseltildi. 2008 yılına kadar genel olarak B takımda oynasa da 2006-2008 yılları arasında zaman zaman A takımda çalışmalara katılıp forma giydi. İlk forma tecrübesini 2007 2008 yılında yaşadı ve o sezon 3 kez forma giydi. 2008 yılında gösterdiği performans ile beğeni topladı ve 19 yaşında İngiltere'ye giderek Southampton takımı ile sözleşme imzaladı.

Transferi 1.5 Milyon Euro'ya tamamlandı. 2008-2009 sezonunda İngiltere Coca-Cola Championship'de sadece 7 maçta forma giydi. Bir sonraki sezon ise İngiltere FA Cup'da iki maça çıkabildi. 2011-2012 sezonunda takımı ile İngiltere Npower Championship'de mücadele etti ve 42 maçta forma giyerek takımı adına 2 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Takımı ile o sezon İngiltere Premier Ligi'ne yükseldi ve takımda bu başarıya katkıda bulunan oyuncuların başında geldi. 2012-2013 sezonunda ilk Premier Lig maçına çıktı ve o sezon 33'ü lig 3'ü kupa maçı olmak üzere 36 maçta forma giydi. 2014-2015 sezonu sonuna kadar 230 maçta forma giyen Morgan, 14 kez fileleri havalandırdı. 2015-2016 sezonunda ise Manchester United ile görüşmelere başladı ve 35 Milyon Euro'ya transfer oldu. 2017 yılında ise 22.9 Milyon Euro karşılığında Everton'a transfer oldu.

Morgan Schneiderlin'in Milli Takım Kariyeri

Morgan Schneiderlin, milli formayı ilk olarak 2004 yılında Fransa U-16 takımında 6 kez giyerken, sonraki yıllarda sırasıyla 5 kez U-17'de, 2 kez U-18'de, 6 kez U-19'da, 9 kez U-20'de ve 3 kez de U-21'de giydi. 2014 yılında ise ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edildi.