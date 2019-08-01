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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'de savunmada işlem tamam

Fenerbahçe'de savunmada işlem tamam

Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan , Zanka ve için geri sayıma geçti. ile yıllık ücreti konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, takımlarından Huddersfield forması giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı.

Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan , Zanka ve için geri sayıma geçti. ile yıllık ücreti konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, takımlarından Huddersfield forması giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Danimarkalı ile birlikte 'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin'e de imza attırmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun bonservisi konusunda Başkent ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kısa süre içinde bu transfere de nokta koymayı planlıyor.

  1. 1.8.2019
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