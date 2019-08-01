Fenerbahçe'de savunmada işlem tamam
Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Zanka ve Mert Çetin için geri sayıma geçti. Simon Kjaer ile yıllık ücreti konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield forması giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı.
Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Zanka ve Mert Çetin için geri sayıma geçti. Simon Kjaer ile yıllık ücreti konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield forması giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Danimarkalı ile birlikte Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin'e de imza attırmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun bonservisi konusunda Başkent ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kısa süre içinde bu transfere de nokta koymayı planlıyor.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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