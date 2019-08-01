Fenerbahçe'de savunmada işlem tamam

Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Zanka ve Mert Çetin için geri sayıma geçti. Simon Kjaer ile yıllık ücreti konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield forması giyen Zanka ile büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Danimarkalı ile birlikte Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin'e de imza attırmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun bonservisi konusunda Başkent ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kısa süre içinde bu transfere de nokta koymayı planlıyor.